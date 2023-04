Manchester City, Guardiola: «Giocammo meglio col Real, ma stavolta abbiamo vinto» (Di mercoledì 12 aprile 2023) Pep Guardiola, tecnico del Manchester City, ha così analizzato il secco 3-0 con cui i suoi hanno battuto il Bayern Monaco Pep Guardiola ha così parlato a Sky Sports UK della vittoria del suo Manchester City sul Bayern Monaco. LE PAROLE – «La partita è stata alla pari per tutti i primi sessanta minuti, in cui loro sono stati migliori e noi non controllavamo Musiala e Gnabry. Dopo il secondo gol abbiamo dato intensità e aggiustato qualcosa nella pressione alta, difendendo bene grazie ai nostri quattro centrali che godono nel riuscire a difendere. Si parla sempre di chi attacca, ma abbiamo visto il loro talento, bravissimi. L’anno scorso col Real Madrid abbiamo giocato molto meglio, lì fu un 4-3 ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 12 aprile 2023) Pep, tecnico del, ha così analizzato il secco 3-0 con cui i suoi hanno battuto il Bayern Monaco Pepha così parlato a Sky Sports UK della vittoria del suosul Bayern Monaco. LE PAROLE – «La partita è stata alla pari per tutti i primi sessanta minuti, in cui loro sono stati migliori e noi non controllavamo Musiala e Gnabry. Dopo il secondo goldato intensità e aggiustato qualcosa nella pressione alta, difendendo bene grazie ai nostri quattro centrali che godono nel riuscire a difendere. Si parla sempre di chi attacca, mavisto il loro talento, bravissimi. L’anno scorso colMadridgiocato molto, lì fu un 4-3 ...

