Manchester City | ciclone Haaland | il dato che impressiona

(Di mercoledì 12 aprile 2023) Erlingé una macchina da gol. Nessuno come lui con già 45 gol in stagione con quello messo a segno ieri sera contro il...

Nella gara di andata dei quarti di finale di Champions League, ilsupera per 3 - 0 il Bayern Monaco. In gol Rodri, Bernardo Silva e ...... allora alla guida del Chelsea : è un confronto tra due macchine pressocché perfette, se è vero che ilè la seconda migliore difesa del lotto e ha appena calato un settebello ai danni ...In quella che invece è stata definita una 'finale anticipata' è ila vincere in casa contro il Bayern Monaco, con le tre reti firmate da Rodri al 27 , Silva al 70 e sei minuti dopo da ...

Manchester City, lezione di calcio: 3-0 al Bayern e semifinale in tasca La Gazzetta dello Sport

Matthijs De Ligt, difensore del Bayern Monaco, ha parlato a Sky Sport dopo la sconfitta in casa del Manchester City nel quarto d'andata di Champions League: "Il Manchester City è una grande squadra e ..."