Mancano i nomi per tutti i Cda. Slittati i vertici delle partecipate (Di mercoledì 12 aprile 2023) Non c'è niente da fare: i due grandi nodi del governo stanno sempre lì a bloccare tutto, e soprattutto le poltrone. Così in queste ore appare più chiaro del solito che al primo dei problemi – la rivalità tra i leader della maggioranza – non è da meno la mancanza di una classe dirigente considerata affidabile dalle destre. Ovviamente, di argomenti come il merito o il bene superiore del Paese si parla pochissimo. C'è ancora un giorno di tempo per fare i nomi di chi guiderà Enel, Eni, Poste Italiane, Leonardo, Terna e altre grandi aziende E perciò, di fronte al muro contro muro sui capi-azienda delle partecipate pubbliche, il Consiglio dei ministri di ieri sera ha alzato bandiera bianca. C'è ancora un giorno di tempo per fare i nomi di chi guiderà Enel, Eni, Poste Italiane, Leonardo e Terna, e poi a seguire molte altre ...

