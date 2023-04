Mamma, perchè non muori?”, a “Porta a Porta” la donna avvelenata dal figlio (Di mercoledì 12 aprile 2023) Monica Marchioni A “Porta a Porta”, Bruno Vespa ha intervistato Monica Marchioni sopravvissuta al tentativo di omicidio da parte del figlio Alessandro Leon Asoli. Il 15 aprile 2021 il giovane servì alla madre e al patrigno Loreno Grimaldi una pasta al salmone avvelenata con nitrito di sodio provocando la morte dell’uomo dopo atroci sofferenze. La madre, che aveva mangiato solo una piccola porzione del piatto avvelenato, riuscì a salvarsi nonostante in quella tragica serata il figlio avesse tentato di somministrarle altro veleno, questa volta in un bicchiere d’acqua, e infine l’avesse aggredita tentando di soffocarla con dei cuscini. “Perché non muori? Nemmeno il veleno ti ammazza?”, le aveva urlato. Il delitto sarebbe stato pianificato ... Leggi su howtodofor (Di mercoledì 12 aprile 2023) Monica Marchioni A “”, Bruno Vespa ha intervistato Monica Marchioni sopravvissuta al tentativo di omicidio da parte delAlessandro Leon Asoli. Il 15 aprile 2021 il giovane servì alla madre e al patrigno Loreno Grimaldi una pasta al salmonecon nitrito di sodio provocando la morte dell’uomo dopo atroci sofferenze. La madre, che aveva mangiato solo una piccola porzione del piatto avvelenato, riuscì a salvarsi nonostante in quella tragica serata ilavesse tentato di somministrarle altro veleno, questa volta in un bicchiere d’acqua, e infine l’avesse aggredita tentando di soffocarla con dei cuscini. “Perché non? Nemmeno il veleno ti ammazza?”, le aveva urlato. Il delitto sarebbe stato pianificato ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GSqueri : RT @GSqueri: #Giro giovedì #19maggio tappa #Parma-#Genova. La dedico ai miei #genitori perché percorre i loro #luoghidelcuore! #Collecchio… - yadin008 : e a parole “un beso carino” (al posto di “paura non avere”) e se avessero mandato il messaggio per intero del cugin… - lunaticgoodlove : RT @il_Robespierre: A) Perché è stata diffusa la notizia del neonato consegnato alla Mangiagalli? B) Perché è stata resa nota la lettera d… - outsidemars_ : RT @MissLemon79: Io trovo quello che stanno facendo alla mamma che ha lasciato il bimbo in ospedale una cosa di una violenza inaudita. Inau… - briseidenemesi : RT @Giulia4__: Edo:'Al mio cane non piace essere abbracciato, si toglie subito di solito' GOHAN CHE SI ALZA, METTE LE ZAMPE SULLE SPALLE D… -