Maltempo, Coldiretti Latina: ingenti danni a Terracina e Fondi, si valuta stato calamità (Di mercoledì 12 aprile 2023) Coldiretti Latina chiede l'intervento della Regione Lazio per valutare i danni causati alle coltivazioni dalla violenta grandinata, che si è abbattuta sul territorio lo scorso sabato. Numerose le segnalazioni arrivate soprattutto da Fondi e Terracina, in particolare dalle località Barchi e Monte San Biagio. Tra le colture più colpite ortaggi a campo aperto, fragole ma anche frutteti, vigneti ed oliveti. I responsabili della federazione provinciale di Coldiretti hanno subito contattato gli uffici dell'area decentrata della Regione Lazio per chiedere la valutazione dei danni subiti dagli agricoltori. Nel Lazio danni per oltre 250 milioni di euro "La situazione è critica – spiega il direttore di ...

