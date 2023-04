Malformazioni del volto, in Italia 600 nuovi casi ogni anno (Di mercoledì 12 aprile 2023) In Italia, ogni anno, circa 1 bimbo su 1000 nasce con una forma di labiopalatoschisi. Bambini che, a causa delle Malformazioni, hanno bisogno di cure precoci e attenzioni, come quelle sostenute e promosse dalla Smile House Fondazione ETS. Infatti, se non curata nei modi e tempi adeguati, può provocare gravi problemi funzionali ed estetici che possono protrarsi anche per lungo tempo, andando ad inficiare inevitabilmente sulla qualità di vita delle persone, con elevato rischio di emarginazione. Nel nostro Paese si registrano quindi ogni anno circa 600 nuovi casi. Cos’è la Labiopalatoschisi Detta anche Labbro leporino, si tratta di una malformazione congenita del volto, che si presenta come un’interruzione (schisi) del ... Leggi su luce.lanazione (Di mercoledì 12 aprile 2023) In, circa 1 bimbo su 1000 nasce con una forma di labiopalatoschisi. Bambini che, a causa delle, hbisogno di cure precoci e attenzioni, come quelle sostenute e promosse dalla Smile House Fondazione ETS. Infatti, se non curata nei modi e tempi adeguati, può provocare gravi problemi funzionali ed estetici che possono protrarsi anche per lungo tempo, andando ad inficiare inevitabilmente sulla qualità di vita delle persone, con elevato rischio di emarginazione. Nel nostro Paese si registrano quindicirca 600. Cos’è la Labiopalatoschisi Detta anche Labbro leporino, si tratta di una malformazione congenita del, che si presenta come un’interruzione (schisi) del ...

