Maldini: «Spalletti? Ha già parlato lui e per i miei gusti ha parlato anche troppo» (Di mercoledì 12 aprile 2023) Nel prepartita di Milan-Napoli, ai microfoni di Prime Video, il direttore tecnico del Milan, Paolo Maldini. «Lo spogliatoio non lo vivo più da dirigente, soprattutto prima della gara, magari dopo. I momenti più belli sono quello prima di arrivare allo stadio e all’ingresso in campo, hai un misto di paura, eccitazione e voglia e devi imparare a gestire te stesso». E’ la serata con più farfalle nello stomaco per lei, da dirigente? Maldini: «Direi di sì, naturalmente la partita finale del campionato scorso è stata bellissima, ma questa è un altro livello. Avere l’opportunità di essere qui fa parte del Dna di questo Milan». Maldini sulla partita con il Napoli: «Sono venuto con lo spirito di godermi questa doppia partita, si gioca in 6 giorni, la tensione è molto ravvicinata. La tensione c’è e provo a godermela». Se succede, semifinale ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 12 aprile 2023) Nel prepartita di Milan-Napoli, ai microfoni di Prime Video, il direttore tecnico del Milan, Paolo. «Lo spogliatoio non lo vivo più da dirigente, soprattutto prima della gara, magari dopo. I momenti più belli sono quello prima di arrivare allo stadio e all’ingresso in campo, hai un misto di paura, eccitazione e voglia e devi imparare a gestire te stesso». E’ la serata con più farfalle nello stomaco per lei, da dirigente?: «Direi di sì, naturalmente la partita finale del campionato scorso è stata bellissima, ma questa è un altro livello. Avere l’opportunità di essere qui fa parte del Dna di questo Milan».sulla partita con il Napoli: «Sono venuto con lo spirito di godermi questa doppia partita, si gioca in 6 giorni, la tensione è molto ravvicinata. La tensione c’è e provo a godermela». Se succede, semifinale ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : +++#MilanNapoli, Paolo #Maldini torna sulla polemica con #Spalletti: 'Non voglio commentare quella cosa, ha già par… - Salvato51707026 : @FBiasin Maldini risposta molto arrogante Nn decide lui come e qnt deve parlare Spalletti Spalletti ha portato risp… - santosburo : RT @sportface2016: +++#MilanNapoli, Paolo #Maldini torna sulla polemica con #Spalletti: 'Non voglio commentare quella cosa, ha già parlato… - MarcoGiambaa : RT @theMilanZone_: ??#Maldini: “Spalletti per i miei gusti ha parlato troppo' - angela_fieni : RT @sportface2016: +++#MilanNapoli, Paolo #Maldini torna sulla polemica con #Spalletti: 'Non voglio commentare quella cosa, ha già parlato… -