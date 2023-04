Maldini contro Spalletti: 'Per i miei gusti ha parlato anche troppo' (Di mercoledì 12 aprile 2023) Nuovo capitolo della diatriba Maldini - Spalletti sorta negli spogliatoi del Maradona all'intervallo della sfida Napoli - Milan di campionato. Polemiche, allora, scaturite - a detta del tecnico del ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 12 aprile 2023) Nuovo capitolo della diatribasorta negli spogliatoi del Maradona all'intervallo della sfida Napoli - Milan di campionato. Polemiche, allora, scaturite - a detta del tecnico del ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... 100x100Napoli : Maldini: “Stasera giochiamo contro il Napoli che ha dominato il campionato italiano meritatamente e ha dominato in… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: PRIME VIDEO - Milan, Maldini: 'Partita difficilissima contro il Napoli che ha dominato in campionato e anche in Champio… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: PRIME VIDEO - Milan, Maldini: 'Partita difficilissima contro il Napoli che ha dominato in campionato e anche in Champio… - susydigennaro : RT @napolimagazine: PRIME VIDEO - Milan, Maldini: 'Partita difficilissima contro il Napoli che ha dominato in campionato e anche in Champio… - apetrazzuolo : PRIME VIDEO - Milan, Maldini: 'Partita difficilissima contro il Napoli che ha dominato in campionato e anche in Cha… -