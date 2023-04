Mafia, Salvatore Riina a Corleone: il figlio del capo dei capi torna a vivere in Sicilia (Di mercoledì 12 aprile 2023) Salvo Riina, il figlio del capo dei capi che porta lo stesso nome di suo padre, è tornato a Corleone. Da anni il terzogenito del capoMafia ha finito di scontare una condanna a 8 anni e 10 mesi per associazione mafiosa, riciclaggio ed estorsione. Dopo la scarcerazione è stato tra il Veneto e l’Abruzzo. Ammesso al regime di affidamento ai servizi sociali, un percorso fatto con l’Associazione famiglie contro la droga, ha terminato gli studi e si è laureato. La notizia del suo rientro in paese è stata pubblicata dal quotidiano La Repubblica. A Corleone Riina jr. mancava dal 2017, l’anno della morte di suo padre, quando, dopo aver ottenuto l’autorizzazione del giudice, ebbe il permesso di tornare per fare ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 12 aprile 2023) Salvo, ildeldeiche porta lo stesso nome di suo padre, èto a. Da anni il terzogenito delha finito di scontare una condanna a 8 anni e 10 mesi per associazione mafiosa, riciclaggio ed estorsione. Dopo la scarcerazione è stato tra il Veneto e l’Abruzzo. Ammesso al regime di affidamento ai servizi sociali, un percorso fatto con l’Associazione famiglie contro la droga, ha terminato gli studi e si è laureato. La notizia del suo rientro in paese è stata pubblicata dal quotidiano La Repubblica. Ajr. mancava dal 2017, l’anno della morte di suo padre, quando, dopo aver ottenuto l’autorizzazione del giudice, ebbe il permesso dire per fare ...

