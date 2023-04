Mafia, l’ex deputato del Pd Paolo Ruggirello condannato a 12 anni per concorso esterno (Di mercoledì 12 aprile 2023) Dodici anni per concorso esterno a Cosa nostra. È questa la condanna emessa dal tribunale di Trapani per Paolo Ruggirello, ex deputato regionale del Partito democratico. Per lui i pm Gianluca De Leo e Luisa Bettiol, coordinati dall’aggiunto Paolo Guido, avevano chiesto vent’anni di carcere. Dopo aver cominciato a fare politica nel centrodestra, Ruggirello aveva aderito al Pd ai tempi della segreteria di Matteo Renzi. Candidato senza successo al Senato nel 2018, l’anno dopo è stato arrestato con l’accusa di associazione mafiosa insieme ad altre 27 persone, tutti luogotenenti e gregari di Matteo Messina Denaro. Secondo le accuse della procura Ruggirello ha cercato il sostegno elettorale della famiglia mafiosa di Trapani, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 12 aprile 2023) Dodicipera Cosa nostra. È questa la condanna emessa dal tribunale di Trapani per, exregionale del Partito democratico. Per lui i pm Gianluca De Leo e Luisa Bettiol, coordinati dall’aggiuntoGuido, avevano chiesto vent’di carcere. Dopo aver cominciato a fare politica nel centrodestra,aveva aderito al Pd ai tempi della segreteria di Matteo Renzi. Candidato senza successo al Senato nel 2018, l’anno dopo è stato arrestato con l’accusa di associazione mafiosa insieme ad altre 27 persone, tutti luogotenenti e gregari di Matteo Messina Denaro. Secondo le accuse della procuraha cercato il sostegno elettorale della famiglia mafiosa di Trapani, ...

