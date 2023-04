Maestra sospesa per una preghiera in classe: "Non me lo spiego, sono rimasta senza parole" (Di mercoledì 12 aprile 2023) commenta Mario Giordano ospita a 'Fuori dal coro' la Maestra sospesa per aver fatto recitare agli alunni di una classe di terza elementare, l' Ave Maria e il Padre Nostro . Marisa Francescangeli , che ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 12 aprile 2023) commenta Mario Giordano ospita a 'Fuori dal coro' laper aver fatto recitare agli alunni di unadi terza elementare, l' Ave Maria e il Padre Nostro . Marisa Francescangeli , che ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ProVitaFamiglia : ??Maestra sospesa. Raccolte già oltre 50.000 firme. Il Miur intervenga per tutelarla! «Quanto successo alla maestra… - NicolaPorro : ?? Un @VittorioSgarbi da applausi sulla storia della maestra sospesa per la preghiera in classe...?? - NicolaPorro : ?? @VittorioSgarbi rivela in diretta un sms del ministro #Valditara sulla maestra sospesa per un'Ave Maria: 'Mi ha s… - rainboyfriends : RT @ironicola: Ovviamente esce fuori che la 'Povera Maestra Cattolica', difesa fieramente da Solinas, Sgarbi e via cantando, è una scirocca… - Giuseppe_alari : Cara @GiorgiaMeloni È urgente un intervento del Ministero dell’Istruzione per tutelare la maestra coraggiosa… -