Maestra sospesa per preghiere in classe | il ministero invia gli ispettori Valditara | “Non si tratterebbe di un caso isolato”

(Di mercoledì 12 aprile 2023) Saranno glia valutare la regolarità del procedimento disciplinare che ha colpito ladi una scuola primaria in provincia di Oristano,per venti giorni dal lavoro con decurtazione dello stipendio per aver fatto recitare delleai suoi studenti. “Il Ministro non ha alcun potere di revocare provvedimenti disciplinari, può invece disporre ispezioni per verificare la correttezza dei procedimenti medesimi. La competenza disciplinare è esclusiva dell’amministrazione, non degli organi politici” ha precisato in una nota ildell’Istruzione e del Merito in riferimento alla sospensione della. “Il ministro – prosegue la nota – si è immediatamente attivato per avere una relazione dettagliata sul procedimento disciplinare e sul fondamento delle ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ProVitaFamiglia : ??Maestra sospesa. Raccolte già oltre 50.000 firme. Il Miur intervenga per tutelarla! «Quanto successo alla maestra… - NicolaPorro : ?? Un @VittorioSgarbi da applausi sulla storia della maestra sospesa per la preghiera in classe...?? - NicolaPorro : ?? @VittorioSgarbi rivela in diretta un sms del ministro #Valditara sulla maestra sospesa per un'Ave Maria: 'Mi ha s… - romait_it : Maestra sospesa a Oristano, 'ministro non può revocare provvedimenti' - - 60_cla : RT @ironicola: Ovviamente esce fuori che la 'Povera Maestra Cattolica', difesa fieramente da Solinas, Sgarbi e via cantando, è una scirocca… -

In riferimento alla vicenda relativa allaad Oristano per aver fatto pregare dei bambini in classe, 'il ministro non ha alcun potere di revocare provvedimenti disciplinari, può invece disporre ispezioni per verificare la ...La nota del dicastero sul caso di ...In riferimento alla vicenda relativa allaad Oristano per aver fatto pregare dei bambini in classe, "il ministro non ha alcun potere di revocare provvedimenti disciplinari, può invece disporre ispezioni per verificare la ...

Maestra sospesa, Valditara: “Non è stato un episodio isolato, ci sarebbero stati canti religiosi e preghiere nelle ore discipinari. Ho chiesto approfondimento” Orizzonte Scuola

Valditara ha disposto una ispezione per verificare la correttezza del procedimento disciplinare a carico della maestra sospesa a San Vero Milis. Il ministro dell’Istruzione nei giorni scorsi ha ...In riferimento alla vicenda relativa alla maestra sospesa ad Oristano per aver fatto pregare dei bambini in classe, “il ministro non ha alcun potere di revocare provvedimenti disciplinari, può invece ...