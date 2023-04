Madrid | Passaro ai quarti | fuori Giustino e Brancaccio

(Di mercoledì 12 aprile 2023) Francesco(115 ) si è qualificato per idi finale del challenger di(73.000 euro di montepremi sulla terra battuta) battendo per 63 62 il qualificato norvegese Viktor Durasovic (...

Sono tre (Passaro, Brancaccio e Giustino) su quatto gli azzurri qualificati per gli ottavi di finale del challenger di Madrid (73.000 euro di montepremi sulla terra battuta). Passaro (115) ha lasciato appena 3 game (61 62) allo statunitense Emilio Nava (172), Giustino ha superato per 64 46 62 l'australiano Omar Jasika ... Sono quattro gli azzurri in gara nel challenger di Madrid (73.000 euro di montepremi sulla terra battuta). Francesco Passaro (115) è stato sorteggiato allo statunitense Emilio Nava (172), Raul Brancaccio (135) invece al francese Titouan Droguet (257)

Madrid: Passaro, Brancaccio e Giustino agli ottavi SuperTennis

