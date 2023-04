(Di mercoledì 12 aprile 2023) Roma. Il vescovo di Civita Castellana, mons. Marco Salvi, da pochi mesi entrato in carica, fa sapere che a breve saranno diffusi i risultati dell’indagine condotta dalla comm... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LaMerlettaia : Leggo di questo ex funzionario del Ministero dell'Economia, laureato in Giurisprudenza, gabbato dalla 'santona' del… - maripiani : @AlanElettronico (illusione, va ricordato, alla base di tutti i complottismi, le alt-truth, le superstizioni, le sp… -

La tragicomica vicenda di Trevignano Romano, con la 'veggente' che fa il giro dei talk pomeridiani per raccontare quel che accade sul lago di Bracciano Sullo stesso argomento: Il rompicapo Medjugorje ...L'edificio si trasforma in una grande cucina per la preparazione di alimenti tipici, pupatte, galletti earabesche. I taralli , pagnotte di pane di forma circolare, vengono preparati per essere ...La tragicomica vicenda di Trevignano Romano, con la 'veggente' che fa il giro dei talk pomeridiani per raccontare quel che accade sul lago di Bracciano Sullo stesso argomento: Il rompicapo Medjugorje ...

Madonne, pizze e conigli: quando i cattolici credono a tutto meno che a Dio Il Foglio

La tragicomica vicenda di Trevignano Romano, con la "veggente" che fa il giro dei talk pomeridiani per raccontare quel che accade sul lago di Bracciano ...Partita la prima denuncia contro Gisella Cardia, che affermava di avere statuette che piangevano sangue. Un ex funzionario del ministero dell'Economia si sfoga: "Ho donato 123 mila euro" ...