Madonna di Trevignano | parla il marito della santona | Congiura del demonio | gli ex fedeli ci hanno aggrediti

(Di mercoledì 12 aprile 2023) La veggente Gisella Cardia e suoGianni si sarebbero riparati in un posto protetto per difendere la propria incolumità fisica

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : Rosanna Chifari è una neurologa. Già consulente della Lega al Senato è diventata punto di riferimento della galassi… - DrPaoloMezzana : A Pomeriggio Cinque, la dottoressa Rosanna Chifari che certificherebbe le stigmate presenti sul corpo di Gisella Ca… - DAVIDPARENZO : +++Madonna di Trevignano: chi è la dottoressa che ha certificato le stigmate della santona+++molto molto molto bene… - NapoletanoFier1 : RT @fanpage: Gisella Cardia, la ‘veggente di Trevignano', rompe il silenzio e racconta la sua versione dei fatti. 'Da due anni non piange,… - Sara_1083 : RT @andcapocci: La dottoressa che ha certificato le stimmate della veggente di Trevignano è nel comitato scientifico di IppocrateOrg ed è s… -

Io poco dopo avevo avuto tre trombosi e due emboli polmonari e ho sentito il desiderio di ringraziare la, di finanziare qualcosa di bello, pensavo che quello che stava accadendo a...... in provincia di Roma, dove la presunta veggente di nome Gisella, ultimamente salita all'attenzione dei media, sostiene di parlare con ladiche lacrimerebbe sangue, ma da qualche ...Dopo che, nei giorni scorsi, un investigatore privato presentato un esposto alla procura di Civitavecchia contro Gisella Cardia , sostenendo che le lacrime delladifossero fatte, in realtà, con sangue di maiale , la veggente sembra essere sparita dalla circolazione . Intanto, però, il marito Gianni, in un'intervista pubblicata oggi su ...

La veggente di Trevignano da Vespa: «Il sangue della Madonna non è di maiale, lo hanno analizzato i Ris» leggo.it

Riascolta Gli appelli alla mamma di Enea, il bimbo lasciato nella Culla per la vita, perchè ci ripensi di Uno, nessuno, 100Milan. Segui tutte le puntate, i podcast, la dirette e il palinsesto della ra ...Presto il verdetto della commissione istituita dal vescovo di Civita Castellana, Salvi, per fare chiarezza sulla vicenda della donna che, con un altro nome, ha creato un'associazione e raccolto fondi ...