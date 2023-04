Madonna di Trevignano | il marito di Gisella Cardia | «Non siamo scappati | siamo stati aggrediti e ci stiamo tutelando»

(Di mercoledì 12 aprile 2023) Gianni, in un’intervista, ha smentito le ipotesi sulla fuga della moglie: «È stata creata una situazione di odio e di incitamento all’odio attraverso la diffusione di menzogne»

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : Rosanna Chifari è una neurologa. Già consulente della Lega al Senato è diventata punto di riferimento della galassi… - DrPaoloMezzana : A Pomeriggio Cinque, la dottoressa Rosanna Chifari che certificherebbe le stigmate presenti sul corpo di Gisella Ca… - DAVIDPARENZO : +++Madonna di Trevignano: chi è la dottoressa che ha certificato le stigmate della santona+++molto molto molto bene… - singerel : RT @andcapocci: La dottoressa che ha certificato le stimmate della veggente di Trevignano è nel comitato scientifico di IppocrateOrg ed è s… - andreastoolbox : Madonna di Trevignano, il marito di Gisella Cardia: «Non siamo scappati: siamo stati aggrediti e ci stiamo tuteland… -

Nell'home page viene spiegato che si tratta di una realtà denominata "LadiRomano onlus", registrata in data 8 luglio 2019. Dal 25 novembre dello scorso è iscritta nella sezione "...Noi diciamo un rosario, lalascia un messaggio', ma ora 'non piange da due anni: ha pianto due anni fa lacrime di sangue, e poi non è accaduto più' L'ipotesi di reato Il giornalista chiede ...La veggente diospite da Bruno Vespa: 'Il sangue delle lacrime dellaè vero, analizzato dai carabinieri'

La veggente di Trevignano ospite da Bruno Vespa: «Il sangue delle lacrime della Madonna non è di maiale» ilmessaggero.it

Presto il verdetto della commissione istituita dal vescovo di Civita Castellana, Salvi, per fare chiarezza sulla vicenda della donna che, con un altro nome, ha creato un'associazione e raccolto fondi ...Madonna di Trevignano, la veggente si difende: "nessuno è fuggito. Non c'è nessuna malafede, non c'è nessun inganno" ...