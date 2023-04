Madonna di Trevignano | Gisella Cardia riappare da Bruno Vespa | “Il sangue non è di maiale”

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : Rosanna Chifari è una neurologa. Già consulente della Lega al Senato è diventata punto di riferimento della galassi… - DrPaoloMezzana : A Pomeriggio Cinque, la dottoressa Rosanna Chifari che certificherebbe le stigmate presenti sul corpo di Gisella Ca… - DAVIDPARENZO : +++Madonna di Trevignano: chi è la dottoressa che ha certificato le stigmate della santona+++molto molto molto bene… - tas_xxxxxxxxxxx : RT @Nandonandi: Ho visto il video delle apparizioni della Madonna a Trevignano. @tas_xxxxxxxxxxx io me offro de tenerti sotto braccio mentr… - MassimoOrazi2 : RT @flexgrimmy: Non bastavano i santoni imbroglioni Abbiamo pure chi gli certifica le stigmate Ovviamente consulente della lega. ???? https:/… -

... Gisella Cardia , la sedicente veggente diRomano balzata agli onori delle cronache per i suoi "rapporti speciali" con la, è riapparsa in tv su Rai 1. Lo ha fatto nel programma 5 ...Ci sono nuovi sviluppi sul "caso delladi": la veggente Gisella Cardia e suo marito Gianni non sono fuggiti ma si sarebbero riparati in un posto protetto per difendere la loro incolumità fisica. I due si sono difesi ...Giuseppe Marazzita, avvocato della donna collegata in diretta, durante il dibattito in studio ha paragonato quanto accade acon Lourdes scatenando l'ira di Bruno Vespa che non ha gradito l'...

Madonna di Trevignano, i dubbi dell'ex seguace: "Gisella non ha nulla a che fare con Dio" TGCOM

Nelle immagini La presunta veggente di Trevignano Romano ricompare a Rai 1 Non è che piange ogni tre del mese" “La Madonna ha pianto lacrime di sangue due anni e poi non ha più pianto. Non è che piange ogni tre del mese”. Così Gisella Cardia, presunta veggente di Trevignano ...