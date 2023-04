Madonna di Trevignano | Gisella Cardia nega tutto da Bruno Vespa | “Non piange sangue da due anni | non è vero che lacrima ogni 3 del mese”

(Di mercoledì 12 aprile 2023) Proprio quando tutti si chiedevano che fine avesse fatto e si interrogavano su una sua possibile fuga all’estero,, la sedicente veggente diRomano balzata agli onori delle cronache per i suoi “rapporti speciali” con la, è riapparsa in tv su Rai 1. Lo ha fatto nel programma 5 minuti condotto da. Intervistata dal giornalista, la presunta veggente ha sostanzialmente ritrattato, replicando alle accuse di truffa che le sono state mosse e parlando anche delle lacrime della statua dellache daconserva con se dopo un pellegrinaggio a Medjugorje. Proprio su quelle lacrime laha da dire qualcosa, soprat, dopo l’esposto presentato in Procura da un ...

La cosiddetta veggente delladiil prossimo 3 maggio sarà sulla collina delle presunte apparizioni. Sempre che le condizioni lo permettano, dopo l'esplosione del suo caso mediatico. "Non sono scappata, sono ...di, Gisella Cardia è apparsa in tv per fornire la sua versione sulla polemica delle lacrime sulla statua. L'articolodi, Gisella Cardia appare in tv e dice la sua ..., la veggente: 'Dire che dallasgorga sangue di maiale è una cosa assurda' Dire che il sangue sgorgato dagli occhi della statua delladiè di maiale 'è una cosa ...

La santona Gisella Cardia, la donna che custodisce la sedicente Madonna che lacrima sangue a Trevignano, si chiama Maria Giuseppa Scarpulla.