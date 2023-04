Macron sogna l’autonomia strategica, ma non può permettersela: l’Europa in guerra (e senza esercito comune) ha bisogno dell’ombrello Usa (Di mercoledì 12 aprile 2023) l’autonomia strategica ha dei costi economici e politici. E in questo momento l’Europa non sembra poterli sostenere. È così che nasce l’imbarazzo creato dalle dichiarazioni di Emmanuel Macron riguardo alla necessità dell’Ue di aumentare il proprio livello di autonomia e “non essere vassalla degli Stati Uniti“. Le parole, poi ridimensionate direttamente dall’Eliseo precisando che “per la Francia non c’è equidistanza tra Cina e Usa“, ribadiscono quella che è una visione dell’Europa che il presidente francese non ha mai nascosto: più indipendente dall’economia e soprattutto dal posizionamento internazionale degli Stati Uniti, che non debba più essere tirata per la giacca dall’avventurismo di Washington, che si tratti di campagne militari o guerre commerciali, e che possa, in conseguenza di questo, avere ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 12 aprile 2023)ha dei costi economici e politici. E in questo momentonon sembra poterli sostenere. È così che nasce l’imbarazzo creato dalle dichiarazioni di Emmanuelriguardo alla necessità dell’Ue di aumentare il proprio livello di autonomia e “non essere vassalla degli Stati Uniti“. Le parole, poi ridimensionate direttamente dall’Eliseo precisando che “per la Francia non c’è equidistanza tra Cina e Usa“, ribadiscono quella che è una visione delche il presidente francese non ha mai nascosto: più indipendente dall’economia e soprattutto dal posizionamento internazionale degli Stati Uniti, che non debba più essere tirata per la giacca dall’avventurismo di Washington, che si tratti di campagne militari o guerre commerciali, e che possa, in conseguenza di questo, avere ...

