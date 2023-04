Macron e Cina? Un errore di valutazione, ora ceda all’Ue il suo seggio Onu. Parla Craxi (Di mercoledì 12 aprile 2023) “Sono talmente tanto d’accordo con Macron sull’autonomia strategica e di difesa europea che la prima cosa che potrebbe fare la Francia è mettere a disposizione dell’Ue il suo seggio permanente all’Onu”. Lo dice a Formiche.net il presidente della Commissione Esteri-Difesa del Senato, Stefania Craxi, commentando quello che ha definito “un errore di valutazione” da parte del Presidente francese. La sua rivoluzione copernicana di riavviCinamento alla Cina, inserita in un quadro di altissime tensioni internazionali (si veda il caso Taiwan), rischia di tramutarsi in un cavallo di Troia per Ue e Nato, ma secondo la senatrice di Forza Italia dall’isolamento francese può aprirsi una straordinaria opportunità per l’Italia, nella consapevolezza che “l’interesse della ... Leggi su formiche (Di mercoledì 12 aprile 2023) “Sono talmente tanto d’accordo consull’autonomia strategica e di difesa europea che la prima cosa che potrebbe fare la Francia è mettere a disposizione dell’Ue il suopermanente all’Onu”. Lo dice a Formiche.net il presidente della Commissione Esteri-Difesa del Senato, Stefania, commentando quello che ha definito “undi” da parte del Presidente francese. La sua rivoluzione copernicana di riavvimento alla, inserita in un quadro di altissime tensioni internazionali (si veda il caso Taiwan), rischia di tramutarsi in un cavallo di Troia per Ue e Nato, ma secondo la senatrice di Forza Italia dall’isolamento francese può aprirsi una straordinaria opportunità per l’Italia, nella consapevolezza che “l’interesse della ...

