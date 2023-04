Macron contestato in Olanda, manifestante bloccato dalla sicurezza all’arrivo del presidente all’Università di Amsterdam – Video (Di mercoledì 12 aprile 2023) Emmanuel Macron è stato di nuovo contestato durante la sua visita di Stato nei Paesi Bassi. Dopo il blitz avvenuto all’Aia, al suo arrivo all’Università di Amsterdam il presidente francese è stato sorpreso da un manifestante che ha scandito “On est là, on est là” (”Siamo qui, siamo qui”), l’ormai celebre slogan anti-Macron divenuto virale nelle manifestazioni francesi contro la riforma delle pensioni. Il contestatore è stato bloccato e immobilizzato a terra dagli uomini del servizio d’ordine e, come si vede in delle immagini diffuse da BFMTV, continua a cantare in posizione supina nonostante l’intervento della security. Lo slogan “On est là, on est là'” è stato coniato durante le contestazioni dei Gilet gialli e poi ripreso nei cortei ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 12 aprile 2023) Emmanuelè stato di nuovodurante la sua visita di Stato nei Paesi Bassi. Dopo il blitz avvenuto all’Aia, al suo arrivodiilfrancese è stato sorpreso da unche ha scandito “On est là, on est là” (”Siamo qui, siamo qui”), l’ormai celebre slogan anti-divenuto virale nelle manifestazioni francesi contro la riforma delle pensioni. Ilre è statoe immobilizzato a terra dagli uomini del servizio d’ordine e, come si vede in delle immagini diffuse da BFMTV, continua a cantare in posizione supina nonostante l’intervento della security. Lo slogan “On est là, on est là'” è stato coniato durante le contestazioni dei Gilet gialli e poi ripreso nei cortei ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ilfattovideo : Macron contestato in Olanda, manifestante bloccato dalla sicurezza all’arrivo del presidente all’Università di Amst… - a70199617 : RT @MaxLandra: COME #RENZI..! Rien ne va plus #Macron corregge il tiro sulla #Cina, fischi in Olanda Già contestato sul fronte interno p… - machyaer : RT @gianfrancomer11: Dov'è la democrazia francese?' 'Presidente della violenza e dell'ipocrisia'. Macron all'Aja, non lo fanno parlare: 'D… - fainformazione : Macron corregge il tiro sulla Cina, fischi in Olanda Già contestato sul fronte interno per la riforma delle pensio… - fainfoesteri : Macron corregge il tiro sulla Cina, fischi in Olanda Già contestato sul fronte interno per la riforma delle pensio… -