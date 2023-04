“Ma tu davvero vuoi farci credere…”. Daniele Dal Moro fuori di sé, gliel’hanno fatta grossa (Di mercoledì 12 aprile 2023) Momento tesissimo per Daniele Dal Moro, che ha perso le staffe e ha iniziato a scrivere insulti sui social. Questo quanto successo nelle scorse ore sul web, come ricostruito dal sito Leggo. Ha letto qualcosa che proprio non gli andava a genio e non ce l’ha fatta a reagire col silenzio. Le sue durissime parole hanno fatto il giro della rete e hanno inevitabilmente diviso tutti. Alcuni hanno ritenuto esagerata la sua reazione, altri invece hanno condiviso il nervosismo dell’ex concorrente del GF Vip 7. Eppure Daniele Dal Moro, prima di rendersi protagonista di questi insulti, sembrava essere più che felice. Da quando c’è stata la fine del reality show di Alfonso Signorini, non si è staccato un attimo dalla sua fidanzata Oriana Marzoli. Lui l’ha anche ripresa in atteggiamenti molto privati, proprio ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 12 aprile 2023) Momento tesissimo perDal, che ha perso le staffe e ha iniziato a scrivere insulti sui social. Questo quanto successo nelle scorse ore sul web, come ricostruito dal sito Leggo. Ha letto qualcosa che proprio non gli andava a genio e non ce l’haa reagire col silenzio. Le sue durissime parole hanno fatto il giro della rete e hanno inevitabilmente diviso tutti. Alcuni hanno ritenuto esagerata la sua reazione, altri invece hanno condiviso il nervosismo dell’ex concorrente del GF Vip 7. EppureDal, prima di rendersi protagonista di questi insulti, sembrava essere più che felice. Da quando c’è stata la fine del reality show di Alfonso Signorini, non si è staccato un attimo dalla sua fidanzata Oriana Marzoli. Lui l’ha anche ripresa in atteggiamenti molto privati, proprio ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... omsren : puoi continuare a dire quello che vuoi, davvero, ma è stata ugualmente una mancanza di rispetto. se non capisco al… - LIONAL86 : @RaffaellaRegoli Ma vuoi sapere davvero cosa contengono i vaccini? - GfSupporter : RT @alwaysgiugina: @BITCHYFit Tu non la vuoi davvero sapere la mia opinione. Fidati. Vuoi che inizi dall'# che hai usato per avere i tuoi l… - adessobastadai : @a_alibrandi Davvero lo vuoi sapere? - stefaniaalove : Ep21 Irene 'vuoi davvero conquistare Federico?' Stefania ' da tutta la vita' Autori: lei ha sempre solo voluto Fede… -

Il segno zodiacale più traditore è insospettabile: ecco chi è, fate attenzione - Universomamma Vuoi tenere il tuo toro nel recinto Non farli sentire come se fossero al secondo posto rispetto a ... la scoperta senza precedenti che lascia stupefatti: cosa provano davvero per i nipoti L'80% degli italiani usa lo smartphone in bagno 'A quanto pare, gli italiani hanno davvero bisogno del proprio smartphone. Un nostro sondaggio ... Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie di BitCity.it ... Sosa: "Ecco le mie percentuali di passaggio turno per Milan - Napoli! Ma le motivazioni conteranno più dell'assenza di Osimhen" ho capito che il Napoli era davvero la più forte e forse lo hanno capito anche i tifosi, con le ... CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato ... tenere il tuo toro nel recinto Non farli sentire come se fossero al secondo posto rispetto a ... la scoperta senza precedenti che lascia stupefatti: cosa provanoper i nipoti'A quanto pare, gli italiani hannobisogno del proprio smartphone. Un nostro sondaggio ... Se questo articolo ti è piaciuto erimanere sempre informato con le notizie di BitCity.it ...ho capito che il Napoli erala più forte e forse lo hanno capito anche i tifosi, con le ... CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, seessere sempre aggiornato ... Corte, doppie, di lato: scopri la moda delle trecce Donna Moderna