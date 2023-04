Ma come si fa non credere a Beppe Grillo (e alla sua nuova religione)? (Di mercoledì 12 aprile 2023) Ma davvero dobbiamo stupirci del fatto che Beppe Grillo abbia pubblicato il libro sacro della sua nuova personale religione? A ben guardare, tutto il progetto politico dell’Elevato è sempre stato improntato a un coerente afflato religioso. Ha presentato sé stesso come leader perseguitato, vittima sacrificale dei media tradizionali, ed è riapparso concedendosi alle folle con Vaffa-day che, di là dal turpiloquio, erano veri e propri revival avventisti. Ha utilizzato un linguaggio formulaico fatto apposta per essere capito e non capito, così da lasciare negli elettori/fedeli la sensazione che svelasse cose arcane eppure risultando visceralmente immediato. Si è rifugiato in un isolamento da santone, mostrandosi selettivamente solo a chi ne fosse reputato degno, oppure manifestandosi numinoso ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 12 aprile 2023) Ma davvero dobbiamo stupirci del fatto cheabbia pubblicato il libro sacro della suapersonale? A ben guardare, tutto il progetto politico dell’Elevato è sempre stato improntato a un coerente afflato religioso. Ha presentato sé stessoleader perseguitato, vittima sacrificale dei media tradizionali, ed è riapparso concedendosi alle folle con Vaffa-day che, di là dal turpiloquio, erano veri e propri revival avventisti. Ha utilizzato un linguaggio formulaico fatto apposta per essere capito e non capito, così da lasciare negli elettori/fedeli la sensazione che svelasse cose arcane eppure risultando visceralmente immediato. Si è rifugiato in un isolamento da santone, mostrandosi selettivamente solo a chi ne fosse reputato degno, oppure manifestandosi numinoso ...

