Lutto nel motorsport - Addio a Gianfranco Palazzoli, pilota e commentatore (Di mercoledì 12 aprile 2023) La sua voce, un tempo, era familiare agli appassionati di Formula 1, che seguivano le leggendarie telecronache dei Gran Premi del terzetto da lui composto con Mario Poltronieri ed Ezio Zermiani. Ma Gianfranco Palazzoli, che si è spento nella natìa Milano all'età di 89anni, è stato, nella sua lunga carriera, anche molte altre cose. pilota, innanzitutto, con lo pseudonimo di Pal Joe, capace di cimentarsi con le moto come con le auto, dalle Abarth 850 alle Sport di Osella. Smesso il casco, il suo mondo era rimasto quello delle corse ai massimi livelli, in F.1 con il team di Arturo Merzario, poi con squadre come la stessa Osella, poi Tyrrell, Williams, Toleman, fino alla Fondmetal dell'imprenditore Gabriele Rumi. Manager, esperto di regolamenti, confidente dei piloti, commentatore televisivo: tante sono state le sue vite ... Leggi su quattroruote (Di mercoledì 12 aprile 2023) La sua voce, un tempo, era familiare agli appassionati di Formula 1, che seguivano le leggendarie telecronache dei Gran Premi del terzetto da lui composto con Mario Poltronieri ed Ezio Zermiani. Ma, che si è spento nella natìa Milano all'età di 89anni, è stato, nella sua lunga carriera, anche molte altre cose., innanzitutto, con lo pseudonimo di Pal Joe, capace di cimentarsi con le moto come con le auto, dalle Abarth 850 alle Sport di Osella. Smesso il casco, il suo mondo era rimasto quello delle corse ai massimi livelli, in F.1 con il team di Arturo Merzario, poi con squadre come la stessa Osella, poi Tyrrell, Williams, Toleman, fino alla Fondmetal dell'imprenditore Gabriele Rumi. Manager, esperto di regolamenti, confidente dei piloti,televisivo: tante sono state le sue vite ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marcoranieri72 : RT @Adriano72197026: Lutto nel mondo del volontariato: si è spento improvvisamente e in maniera sconvolgente il programmatore dell’Avis Ant… - fde1574 : RT @Adriano72197026: Lutto nel mondo del volontariato: si è spento improvvisamente e in maniera sconvolgente il programmatore dell’Avis Ant… - SoniaLaVera : RT @Adriano72197026: Lutto nel mondo del volontariato: si è spento improvvisamente e in maniera sconvolgente il programmatore dell’Avis Ant… - ManuPerra56 : RT @Adriano72197026: Lutto nel mondo del volontariato: si è spento improvvisamente e in maniera sconvolgente il programmatore dell’Avis Ant… - criferix : RT @Adriano72197026: Lutto nel mondo del volontariato: si è spento improvvisamente e in maniera sconvolgente il programmatore dell’Avis Ant… -