“L’utero è l’organo su cui governi e mercato si sono più accaniti Se vogliamo che nessuna venda più il corpo serve un reddito universale”

La gestazione per altri (gestational surrogacy) è una vera e propria industria mondiale che nel 2022 ha raggiunto un valore stimato di 14 miliardi di dollari, secondo dati recenti riportati dalla testata di notizie economiche CNBC. Ed è solo una fetta del mercato globale delle tecnologie di riproduzione assistita (ART), il cui valore stimato oscilla a seconda degli osservatori tra 25 e 36 miliardi di dollari circa nel 2022, in espansione esponenziale per molteplici fattori. Prima dell'invasione della Russia, l'Ucraina era il secondo Paese dopo gli Stati Uniti per "offerta" di forza lavoro riproduttiva nella gestazione per altri. Oggi, sempre secondo i dati forniti dalla CNBC, la Georgia sta prendendo il posto dell'Ucraina e in Messico si assiste a un boom. Data la tendenza in crescita e le forti differenze tra legislazioni nei Paesi europei, la Commissione europea ha ...

