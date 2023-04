Lusso e arte dell'accoglienza nel cuore di Bolzano con Franz Kraler (Di mercoledì 12 aprile 2023) Glamour, Lusso e arte dell'accoglienza nel cuore pulsante di Bolzano: Palais Campofranco ospiterà la nuova boutique dell'insegna cosmopolita Franz Kraler che porterà, in città, il Lusso firmato dalle grandi griffe della moda internazionale. L'edificio, di via della mostra 1 all'angolo con Piazza Walther rientra nel progetto di riqualificazione di un angolo del centro storico di Bolzano. La corte storica accanto al Duomo di Bolzano torna al suo massimo splendore ponendosi come punto nevralgico dell'accoglienza del capoluogo altoatesino. Situata in piazza Walther, la struttura che ha visto una prima inaugurazione a fine ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 12 aprile 2023) Glamour,nelpulsante di: Palais Campofranco ospiterà la nuova boutique'insegna cosmopolitache porterà, in città, ilfirmato dalle grandi griffea moda internazionale. L'edificio, di viaa mostra 1 all'angolo con Piazza Walther rientra nel progetto di riqualificazione di un angolo del centro storico di. La corte storica accanto al Duomo ditorna al suo massimo splendore ponendosi come punto nevralgicodel capoluogo altoatesino. Situata in piazza Walther, la struttura che ha visto una prima inaugurazione a fine ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MicheleLuongo15 : RT @ViaCialdini: #Travel #HotelExcelsior #VeniceLidoResort, #lusso e fascino, per una icona dell’arte dell’ospitalità. - ViaCialdini : #Travel #HotelExcelsior #VeniceLidoResort, #lusso e fascino, per una icona dell’arte dell’ospitalità.… - sergio_segre : Il vino sa rivestire il più sordido tugurio d'un lusso miracoloso e innalza portici favolosi nell'oro del suo rosso… - capitolo2023 : RT @in_this_posto: L'arte è di strada, la trovi per strada. Il resto è lusso, vezzo, privilegio. #Firenze - medicojunghiano : RT @ilmanifesto: Le celebri statue bronzee rinvenute a Ercolano nella Villa dei Papiri sono state sostituite da copie al Mann (di soppiatto… -