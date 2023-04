“L’uovo di Pasqua del Bari Calcio puzza e ha cattivo sapore, non mangiate quella cioccolata”: scoppia la polemica tra i tifosi. L’azienda: “Verifiche in corso” (Di mercoledì 12 aprile 2023) “L’uovo di Pasqua del Bari Calcio puzza e ha cattivo sapore”. Doveva essere una dolce sorpresa invece si è rivelata un’amara realtà alimentare. È stato lo speaker radiofonico Max Boccasile – nel passato voce dello stadio barese San Nicola – a lanciare sui social la polemica. “Da denuncia, non mangiate quella cioccolata”, ha scritto Boccasile dopo aver scartato le delizia Pasquale ufficiale con gli stemmi e i colori del Bari Calcio. “E’ successo anche a me, ho aperto L’uovo e puzzava troppo, ho proibito al bambino anche solo di assaggiarlo”, gli ha risposto a stretto giro un altro tifoso barese affezionato al regalo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 12 aprile 2023) “didele ha”. Doveva essere una dolce sorpresa invece si è rivelata un’amara realtà alimentare. È stato lo speaker radiofonico Max Boccasile – nel passato voce dello stadio barese San Nicola – a lanciare sui social la. “Da denuncia, non”, ha scritto Boccasile dopo aver scartato le deliziale ufficiale con gli stemmi e i colori del. “E’ successo anche a me, ho apertova troppo, ho proibito al bambino anche solo di assaggiarlo”, gli ha risposto a stretto giro un altro tifoso barese affezionato al regalo ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AngeloCiocca : L’unica principessa che per #Pasquetta preferisce il trattore ?? all’uovo di #Pasqua ?????? dite che avrà preso dal Pap… - Daninseries : Quando mi dicono che sono troppo grande per l'uovo di pasqua - Droghiere : Quando apri l'uovo di pasqua della Kinder, ma non trovi il pupazzetto che volevi - laletterae : S. per Pasqua mi ha regalato l'uovo di cioccolato con I POP CORN e vi assicuro che è buonissimo ?? - ersic4 : @samariahii finalmente un regalo decente anziche l’uovo di pasqua -