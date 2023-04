L'universo Marvel si trasforma grazie al nuovo appuntamento con il film The Marvels (Di mercoledì 12 aprile 2023) The Marvels, l'imminente sequel di Captain Marvel e terzo film ad arrivare in questo anno di crisi per il Marvel Cinematic Universe (MCU), si rifà al vecchio adagio secondo cui i sequel devono ragionare sempre più in grande aumentando in modo esponenziale la posta in gioco. The Marvels, di cui è stato appena rilasciato il primo trailer, invece di essere un'avventura ambientata negli anni '90 tra Nick Fury, interpretato da Samuel L. Jackson e Carol Danvers, incarnata da Brie Larson, si espande fino a includere Teyonah Parris nei panni di Monica Rambeau e Iman Vellani nel ruolo di Kamala Khan per una nuova serie di avventure intergalattiche. Diretto da Nia DaCosta, la regista emergente al timone del prequel di Candyman del 2021, The Marvels sembra riprendere gli eventi post-credit della ... Leggi su gqitalia (Di mercoledì 12 aprile 2023) Thes, l'imminente sequel di Captaine terzoad arrivare in questo anno di crisi per ilCinematic Universe (MCU), si rifà al vecchio adagio secondo cui i sequel devono ragionare sempre più in grande aumentando in modo esponenziale la posta in gioco. Thes, di cui è stato appena rilasciato il primo trailer, invece di essere un'avventura ambientata negli anni '90 tra Nick Fury, interpretato da Samuel L. Jackson e Carol Danvers, incarnata da Brie Larson, si espande fino a includere Teyonah Parris nei panni di Monica Rambeau e Iman Vellani nel ruolo di Kamala Khan per una nuova serie di avventure intergalattiche. Diretto da Nia DaCosta, la regista emergente al timone del prequel di Candyman del 2021, Thes sembra riprendere gli eventi post-credit della ...

