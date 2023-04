L’ultimo abbraccio di San Pellegrino al “campione gentiluomo” Dario Acquaroli (Di mercoledì 12 aprile 2023) San Pellegrino Terme. Una folla commossa e composta quella che ha atteso l’arrivo della salma di Dario Acquaroli, il campione del mondo di Mountain bike tragicamente scomparso a soli 48 anni nella giornata di Pasqua, stroncato da un malore mentre saliva in bicicletta a trovare la sua famiglia, con cui avrebbe trascorso la festività. Corone di fiori e la sua fotografia appoggiata sul feretro, in una chiesa, la parrocchiale di San Pellegrino, che l’ha voluto salutare per l’ultima volta. In aggiornamento Leggi su bergamonews (Di mercoledì 12 aprile 2023) SanTerme. Una folla commossa e composta quella che ha atteso l’arrivo della salma di, ildel mondo di Mountain bike tragicamente scomparso a soli 48 anni nella giornata di Pasqua, stroncato da un malore mentre saliva in bicicletta a trovare la sua famiglia, con cui avrebbe trascorso la festività. Corone di fiori e la sua fotografia appoggiata sul feretro, in una chiesa, la parrocchiale di San, che l’ha voluto salutare per l’ultima volta. In aggiornamento

