Lukaku: «Oggi vinto il primo tempo! Zanetti mi aiuta molto» (Di mercoledì 12 aprile 2023) Romelu Lukaku, autore del gol del raddoppio nerazzurro, ha parlato a Sky dopo la vittoria dell’Inter contro la Benfica primo TEMPO – Ecco le parole di Romelu Lukaku nel post-partita di Benfica-Inter: «Risultato molto importante per noi. Il Benfica è un ottima squadra che gioca ad alta intensità. Era importante per noi tenere il possesso della palla. Oggi Brozovic ha aiutato molto la squadra, perché ha trovato sempre gli spazi giusti. Nicolo poi ha fatto un gol importantissimo. Io la vedo come la fine di un primo tempo. Dobbiamo rimanere concentrati, loro sono davvero pericolosi. Il primo tempo è finito e ora si gioca la ripresa a casa. Dobbiamo fare risultato anche in campionato. Io e Zanetti parliamo tanto da quando ... Leggi su inter-news (Di mercoledì 12 aprile 2023) Romelu, autore del gol del raddoppio nerazzurro, ha parlato a Sky dopo la vittoria dell’Inter contro la BenficaTEMPO – Ecco le parole di Romelunel post-partita di Benfica-Inter: «Risultatoimportante per noi. Il Benfica è un ottima squadra che gioca ad alta intensità. Era importante per noi tenere il possesso della palla.Brozovic hatola squadra, perché ha trovato sempre gli spazi giusti. Nicolo poi ha fatto un gol importantissimo. Io la vedo come la fine di untempo. Dobbiamo rimanere concentrati, loro sono davvero pericolosi. Iltempo è finito e ora si gioca la ripresa a casa. Dobbiamo fare risultato anche in campionato. Io eparliamo tanto da quando ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FBiasin : Il messaggio dell’agenzia che gestisce #Lukaku pubblicato sulla Gazzetta di oggi: una pagina da incorniciare. - marifcinter : #Lukaku: 'Risultato molto importante per noi, sappiamo come il Benfica gioca bene ad alta intensità. Penso che Broz… - mirkonicolino : #Lukaku espulso per esultanza provocatoria: no, è stato ammonito, come da regolamento. L'ammonizione all'atalantino… - PinkMoon1908 : RT @marifcinter: #Lukaku: 'Risultato molto importante per noi, sappiamo come il Benfica gioca bene ad alta intensità. Penso che Brozovic og… - InterAndree : #Lukaku: 'Risultato molto importante per noi, sappiamo come il Benfica gioca bene ad alta intensità. Penso che Broz… -