Lukaku è l'uomo di Coppa: Big Rom è sempre decisivo – TS (Di mercoledì 12 aprile 2023) Romelu Lukaku si sta rivelando l'uomo in più per questa Inter nelle coppe. Il belga ha realizzato già diversi gol importanti UOMO DI Coppa – TuttoSport parla di Romelu Lukaku conferendogli lo status di uomo di Coppa. Il numero 90, se in campionato spesso appare goffo, in Coppa sembra un altro giocatore. Contro il Porto ha portato la qualificazione grazie al gol all'andata, mentre con la Juventus ha tenuto in vita il discorso qualificazione in vista del ritorno. Ieri altro gol sul rigore che permette all'Inter di avere un piede in semifinale di Champions League. Le prestazioni di Big Rom nelle coppe tengono anche vive le speranze per un prestito bis che fino a qualche giorno fa sembrava inesorabilmente destinato al tramonto. Il suo futuro dipenderà dal cammino dell'Inter in campionato e ...

