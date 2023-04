Luigi Strangis e gli episodi di bullismo | “La mia fortuna è stata l’indifferenza”

(Di mercoledì 12 aprile 2023), famoso cantautore noto grazie alla sua vittoria di Amici 2022, è stato ospite sabato scorso a Verissimo, il programma del weekend pomeriggio di Canale 5 condotto da Silvia Toffanin, e ha raccontato deglidiche ha vissuto in passato. È stato davvero toccante il momento in cuiha parlato dei momenti diche ha vissuto. Il cantautore ha raccontato alla conduttrice che la sua“èproprio il fregarmene“. “Tante parole le senti addosso, crescendo ho imparato a fregarmene, a farmi i fatti miei e se qualcuno parla questi cavoli. Nessuno ti dice nulla se te ne freghi. Indifferenza e se proprio devi dire qualcosa non deve essere un insulto, come quello del bullo, tra è altro“. Segui ZON.IT su ...

Ci voleva Luigi Strangis per riportarci al peccato originale. Con la mela del desiderio in primo piano, il giovane cantautore pubblica 'Adamo ed Eva'. Il suono pop - rock accompagna il desiderio di lasciarsi ...

Ci voleva Luigi Strangis per riportarci al peccato originale. Con la mela del desiderio in primo piano, il giovane cantautore pubblica "Adamo ed Eva". Il suono pop-rock accompagna ...in libreria con “Cattivo sangue”; Samu di “Amici di Maria De Filippi”; Michele Cucuzza che è ritornato in TV come studente di “Back to School”; Luigi Strangis ed Eleonora Pedron e Alessandra Pierelli.