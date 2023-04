Lucia Catalano direttrice cs uniforma | foggia | trani sede legale ed altre informazioni

Leggi su citypescara

(Di mercoledì 12 aprile 2023) L’anno scorso è stato un periodo di grandi sfide per il mondo dell’istruzione, ma le università online hanno dimostrato di poter offrire un’esperienza di apprendimento altamente efficace e flessibile. In questo articolo, esploreremo alcuni dei benefici che le università online hanno offerto nel corso dell’ultimo anno. In primo luogo, le università online hanno consentito a studenti provenienti da tutto il mondo di accedere a programmi di studio di alta qualità, indipendentemente dalla loro posizione geografica. Ciò ha permesso a studenti di diverse parti del mondo di ottenere un’istruzione di alto livello senza dover lasciare le loro comunità o le loro famiglie. In secondo luogo, le università online hanno offerto una maggiore flessibilità a studenti che hanno famiglie o lavorano a tempo pieno. Gli studenti possono seguire i corsi online in base alle loro esigenze di orario, senza ...