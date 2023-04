LUCE DEI TUOI OCCHI: TORNANO ANNA VALLE E GIUSEPPE ZENO NEI PANNI DI UNA COREOGRAFA E DI UN PROFESSORE DI LICEO (Di mercoledì 12 aprile 2023) Seconda stagione per il thriller melò “LUCE dei TUOI OCCHI”, che torna mercoledì 12 aprile in prima serata su Canale 5. Protagonisti ANNA VALLE e GIUSEPPE ZENO – nei PANNI rispettivamente dell’étoile e COREOGRAFA Emma Conti e del PROFESSORE di LICEO Enrico Leoni – affiancati da un nuovo personaggio, la bellissima e misteriosa Petra Novak interpretata da Francesca Cavallin. La serie è prodotta da Massimo Del Frate, Head of Drama di Banijay Studios Italy per RTI e diretta da Fabrizio Costa. Nella fortunata prima stagione di “LUCE dei TUOI OCCHI”, la protagonista Emma Conti, interpretata da ANNA VALLE, era tornata da ... Leggi su bubinoblog (Di mercoledì 12 aprile 2023) Seconda stagione per il thriller melò “dei”, che torna mercoledì 12 aprile in prima serata su Canale 5. Protagonisti– neirispettivamente dell’étoile eEmma Conti e deldiEnrico Leoni – affiancati da un nuovo personaggio, la bellissima e misteriosa Petra Novak interpretata da Francesca Cavallin. La serie è prodotta da Massimo Del Frate, Head of Drama di Banijay Studios Italy per RTI e diretta da Fabrizio Costa. Nella fortunata prima stagione di “dei”, la protagonista Emma Conti, interpretata da, era tornata da ...

