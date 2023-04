Luce dei tuoi occhi storia vera, a chi è ispirata la fiction con Anna Valle (Di mercoledì 12 aprile 2023) Luce dei tuoi occhi storia vera o inventata ? Ricomincia la nuova stagione della fiction con Anna Valle e Giuseppe Zeno e il pubblico si starà domandando se Luce dei tuoi occhi è tratto da storia vera, oppure no. Oggi facciamo chiarezza sull’origine del racconto portato su Canale 5 da Banijay Studios. La serie tv parla di Emma Conti, una nota étoile di fama internazionale che si è trasferita da Vicenza a New York per proseguire il suo progetto. Emma arriva da un doloroso trauma, ovvero la scomparsa di sua figlia Alice. Dopo sedici anni riceve una lettera anonima dove scoprirà che sua figlia è ancora viva. Emma torna immediatamente a Vicenza per aprire una ... Leggi su spettacoloitaliano (Di mercoledì 12 aprile 2023)deio inventata ? Ricomincia la nuova stagione dellacone Giuseppe Zeno e il pubblico si starà domandando sedeiè tratto da, oppure no. Oggi facciamo chiarezza sull’origine del racconto portato su Canale 5 da Banijay Studios. La serie tv parla di Emma Conti, una nota étoile di fama internazionale che si è trasferita da Vicenza a New York per proseguire il suo progetto. Emma arriva da un doloroso trauma, ovvero la scomparsa di sua figlia Alice. Dopo sedici anni riceve una lettera anonima dove scoprirà che sua figlia è ancora viva. Emma torna immediatamente a Vicenza per aprire una ...

