“Luce dei tuoi occhi” | la seconda stagione al via stasera 12 aprile su Canale 5

(Di mercoledì 12 aprile 2023)per il thriller melò “dei”, che torna mercoledì 12in prima serata su5. Protagonisti Anna Valle e Giuseppe Zeno, nei panni rispettivamente dell’étoile e coreografa Emma Conti e del professore di liceo Enrico Leoni, affiancati da un nuovo personaggio, la bellissima e misteriosa Petra Novak interpretata da Francesca Cavallin. La serie è prodotta da Massimo Del Frate, Head of Drama di Banijay Studios Italy per RTI e diretta da Fabrizio Costa. Nella fortunata primadi “dei”, la protagonista Emma Conti, interpretata da Anna Valle, era tornata da New York nella bella città di Vicenza, dov’è nata, per cercare fra le ballerine ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : Come ho detto stamattina: questa è la lapide sulla tomba E complimenti alla nuova dirigenza che doveva portare la… - putino : Quali sono le 7 principali rivelazioni fino a questo momento dei documenti riservati trapelati dal Pentagono? I re… - michele_geraci : Abbiamo aggiornato le nostre stime alla luce dell’aumento dei tassi e dello spread degli ultimi due anni Finanziar… - aranciaverde : RT @Agenzia_Ansa: Un altro caso di un bimbo appena dato alla luce e lasciato in ospedale in modo che possa essere adottato è avvenuto a Mil… - PaolaSecondin : RT @PaolaSecondin: LUCE DEI MIEI OCCHI - LA SPOSA PROMESSA I miei romanzi sono in lettura libera e integrale nel mio Blog 'I Romanzi di Pa… -

Un altro abbandonato. Questa volta si tratta di una bimba appena data allae lasciata in ospedale in modo che possa essere adottata. Il fatto è avvenuto a al Buzzi. Una ...affidata alle cure......le ultime novita rappresentano un altro passo importante per rendere piu competitivo il mercato... fondamentale per accelerare la crescita economica, anche alladel crescente peso degli ...... analizzeremo un recente caso giudiziario che mette inle limitazionicondomini in merito alle azioni verso le compagnie assicurative e le situazioni in cui l'amministratore del condominio è ...

Anna Valle e Giuseppe Zeno tornano con "Luce dei tuoi occhi" TGCOM

Un altro caso di un bimbo appena dato alla luce e lasciato in ospedale in modo che possa essere adottato è avvenuto a Milano all'ospedale dei bambini Buzzi. Una donna, senza fissa dimora, si è ...Il resto si può soltanto intuire, alla luce del messaggio giunto due giorni fa dai gestori. Probabilmente, l'algoritmo non ha distinto tra le offese dei bulli e le risposte della disabile, ...