Luce dei Tuoi Occhi: Anna Valle ritrova la ‘figlia’ nella seconda stagione della fiction di Canale 5 (Di mercoledì 12 aprile 2023) Cavallin, Zeno e Valle - Luce dei Tuoi Occhi 2 Il passato bussa sempre alla porta, soprattutto quando ormai hai perso le speranze. Da questa amara consapevolezza prenderà il via la seconda stagione di Luce dei Tuoi Occhi, la fiction con protagonisti Anna Valle e Giuseppe Zeno in onda da stasera, mercoledì 12 aprile 2023, in prima serata su Canale 5. Dopo tante ricerche, Emma ritroverà infatti l’amata figlia, ma tutto sarà come sembra? Luce dei Tuoi Occhi 2: trama e anticipazioni Nel corso della prima stagione della serie, i telespettatori hanno avuto modo di ... Leggi su davidemaggio (Di mercoledì 12 aprile 2023) Cavallin, Zeno edei2 Il passato bussa sempre alla porta, soprattutto quando ormai hai perso le speranze. Da questa amara consapevolezza prenderà il via ladidei, lacon protagonistie Giuseppe Zeno in onda da stasera, mercoledì 12 aprile 2023, in prima serata su5. Dopo tante ricerche, Emma ritroverà infatti l’amata figlia, ma tutto sarà come sembra?dei2: trama e anticipazioni Nel corsoprimaserie, i telespettatori hanno avuto modo di ...

