Luce dei tuoi occhi 2, spoiler sulla seconda stagione con Anna Valle: 'Ci sarà un colpo di scena'

Prende il via stasera, mercoledì 12 aprile, su Canale 5, la seconda stagione di Luce dei tuoi occhi. Un appuntamento atteso dai fan della fiction e dei suoi protagonisti: Anna Valle e Giuseppe Zeno. Sono sei le puntate nelle quali vengono raccontate le vicende di Emma Conti, una ballerina di fama internazionale tornata a Vicenza per cercare la figlia Alice. Entrano in sena anche altri due nuovi personaggi: Petra e Diana Tutto ricomincia incentrandosi sulla storia di Emma, ma entreranno in scena anche altri due personaggi: Petra e Diana. Pedra confessa alla protagonista che non è la madre biologica della sua bambina che invece sarebbe proprio Alice, la figlia che Emma sta cercando. Ma è proprio quando tutto sembra essere concluso che ci saranno una ...

