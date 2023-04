Luce Dei Tuoi Occhi 2, Seconda Puntata: Diana E’ La Figlia Di Emma! (Di mercoledì 12 aprile 2023) Luce dei Tuoi Occhi 2, Seconda Puntata: Emma sottopone Diana al test del DNA ed ha la conferma che si tratta di sua Figlia. La ragazza non la prende affatto bene… Luce dei Tuoi Occhi 2 prosegue con il secondo appuntamento che risolverà finalmente il mistero dell’identità della misteriosa Figlia di Emma. E’ Diana, infatti, la bambina perduta dell’insegnante di danza. Una simile scoperta non farà affatto piacere a Diana, che dovrà quindi riconsiderare tutto quello che ha sempre creduto sulla sua vita e sulle sue origini. Ma prima di vedere che cosa sta per succedere, facciamo un piccolo passo indietro. Luce dei Tuoi ... Leggi su uominiedonnenews (Di mercoledì 12 aprile 2023)dei2,: Emma sottoponeal test del DNA ed ha la conferma che si tratta di sua. La ragazza non la prende affatto bene…dei2 prosegue con il secondo appuntamento che risolverà finalmente il mistero dell’identità della misteriosadi Emma. E’, infatti, la bambina perduta dell’insegnante di danza. Una simile scoperta non farà affatto piacere a, che dovrà quindi riconsiderare tutto quello che ha sempre creduto sulla sua vita e sulle sue origini. Ma prima di vedere che cosa sta per succedere, facciamo un piccolo passo indietro.dei...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Un altro caso di un bimbo appena dato alla luce e lasciato in ospedale in modo che possa essere adottato è avvenuto… - ZZiliani : Come ho detto stamattina: questa è la lapide sulla tomba E complimenti alla nuova dirigenza che doveva portare la… - putino : Quali sono le 7 principali rivelazioni fino a questo momento dei documenti riservati trapelati dal Pentagono? I re… - enanias : RT @mariamacina: Ancora una volta devo rimangiarmi tutto. Mi ero ripromessa di essere collaborativa e di non incrementare polemiche. Ogni g… - smemorinamatta1 : RT @Agenzia_Ansa: Un altro caso di un bimbo appena dato alla luce e lasciato in ospedale in modo che possa essere adottato è avvenuto a Mil… -