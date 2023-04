Luce dei tuoi occhi 2, quante puntate sono? (Di mercoledì 12 aprile 2023) Dopo il buon successo della prima stagione, da mercoledì 12 aprile 2023 torna Luce dei tuoi occhi 2, il seguito della fiction con Anna Valle e Giuseppe Zeno ambientata a Vicenza. Emma, la protagonista, continua a cercar sua figlia Alice, tra colpi di scena e tanto sentimento. Ma da quante puntate è composto Luce dei tuoi occhi 2? In tutto, gli episodi della seconda stagione sono sei, ciascuno della durata di circa cento minuti, in onda per sei prime serate ed altrettante settimane. Salvo cambiamenti di palinsesto, quindi, il finale di stagione andrà in onda il 17 maggio. Luce dei tuoi occhi 2, la trama Emma (Valle) ha davanti a sé un futuro luminoso che promette tanta felicità: le sue ... Leggi su ascoltitv (Di mercoledì 12 aprile 2023) Dopo il buon successo della prima stagione, da mercoledì 12 aprile 2023 tornadei2, il seguito della fiction con Anna Valle e Giuseppe Zeno ambientata a Vicenza. Emma, la protagonista, continua a cercar sua figlia Alice, tra colpi di scena e tanto sentimento. Ma daè compostodei2? In tutto, gli episodi della seconda stagionesei, ciascuno della durata di circa cento minuti, in onda per sei prime serate ed altrettante settimane. Salvo cambiamenti di palinsesto, quindi, il finale di stagione andrà in onda il 17 maggio.dei2, la trama Emma (Valle) ha davanti a sé un futuro luminoso che promette tanta felicità: le sue ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : Come ho detto stamattina: questa è la lapide sulla tomba E complimenti alla nuova dirigenza che doveva portare la… - putino : Quali sono le 7 principali rivelazioni fino a questo momento dei documenti riservati trapelati dal Pentagono? I re… - michele_geraci : Abbiamo aggiornato le nostre stime alla luce dell’aumento dei tassi e dello spread degli ultimi due anni Finanziar… - 2022Rossanadd : RT @LVDA_Acid: che ci si son fatti la casa). E poi appalti 'in urgenza' ad amici degli amici, senza badare ai costi e spesso per vie poco c… - pollettaa_ : stasera mi sintonizzerò su luce dei tuoi occhi senza aver mai visto un’episodio solo x mia madre franci cavallin -