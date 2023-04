Luce dei tuoi occhi 2: quante puntate, durata e quando finisce (Di mercoledì 12 aprile 2023) quante puntate sono previste per Luce dei tuoi occhi 2 su Canale 5? Ve lo diciamo subito: in tutto andranno in onda sei puntate. La prima mercoledì 12 aprile 2023; la sesta e ultima mercoledì 17 maggio 2023. Di seguito la programmazione completa (attenzione: potrebbe variare): Prima puntata: mercoledì 12 aprile 2023 Seconda puntata: mercoledì 19 aprile 2023 Terza puntata: mercoledì 26 aprile 2023 Quarta puntata: mercoledì 3 maggio 2023 Quinta puntata: mercoledì 10 maggio 2023 Sesta puntata: mercoledì 17 maggio 2023 durata Ma quanto dura (durata) ogni puntata di Luce dei tuoi occhi 2? La messa in onda di ogni episodio è prevista per il mercoledì sera dalle ore 21,45 alle ore 23,50. Ogni puntata avrà ... Leggi su tpi (Di mercoledì 12 aprile 2023)sono previste perdei2 su Canale 5? Ve lo diciamo subito: in tutto andranno in onda sei. La prima mercoledì 12 aprile 2023; la sesta e ultima mercoledì 17 maggio 2023. Di seguito la programmazione completa (attenzione: potrebbe variare): Prima puntata: mercoledì 12 aprile 2023 Seconda puntata: mercoledì 19 aprile 2023 Terza puntata: mercoledì 26 aprile 2023 Quarta puntata: mercoledì 3 maggio 2023 Quinta puntata: mercoledì 10 maggio 2023 Sesta puntata: mercoledì 17 maggio 2023Ma quanto dura () ogni puntata didei2? La messa in onda di ogni episodio è prevista per il mercoledì sera dalle ore 21,45 alle ore 23,50. Ogni puntata avrà ...

