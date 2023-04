Luca Salatino e Soraia: La Coppia E’ In Crisi Nera! (Di mercoledì 12 aprile 2023) Se la notizia venisse confermata, avrebbe davvero del clamoroso. Luca Salatino e Soraia Ceruti sarebbero in Crisi nera. L’ex gieffino ed ex tronista di Uomini e donne, ha passato le feste di Pasqua senza la sua fidanzata. Lei é sparita dai radar. Sarà davvero giunta al capolinea questa storia d’amore? Ecco tutti gli aggiornamenti! Notizia shock su Luca e Soraia: si sono lasciati? Tra Luca Salatino e la fidanzata Soraia Ceruti le cose non starebbero andando bene. Una notizia che ha del clamoroso, visto che la Coppia si é sempre mostrata molto affiatata, anche nel corso dell’ultimo Gf Vip 7. Ricordiamo che Luca, durante i mesi trascorsi nella casa di Cinecittà, si struggeva d’amore per la sua fidanzata. ... Leggi su gossipnews.tv (Di mercoledì 12 aprile 2023) Se la notizia venisse confermata, avrebbe davvero del clamoroso.Ceruti sarebbero innera. L’ex gieffino ed ex tronista di Uomini e donne, ha passato le feste di Pasqua senza la sua fidanzata. Lei é sparita dai radar. Sarà davvero giunta al capolinea questa storia d’amore? Ecco tutti gli aggiornamenti! Notizia shock su: si sono lasciati? Trae la fidanzataCeruti le cose non starebbero andando bene. Una notizia che ha del clamoroso, visto che lasi é sempre mostrata molto affiatata, anche nel corso dell’ultimo Gf Vip 7. Ricordiamo che, durante i mesi trascorsi nella casa di Cinecittà, si struggeva d’amore per la sua fidanzata. ...

