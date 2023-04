Luca Salatino e Soraia in crisi “le cose non vanno bene”: ma ecco cosa c’è dietro (Di mercoledì 12 aprile 2023) Nei tre mesi che ha trascorso nella casa del GF Vip Luca Salatino ha nominato centinaia di volte Soraia. Alla fine l’ex tronista ha deciso di abbandonare il reality di Alfonso Signorini proprio per ritornare tra le braccia della sua amata. Eppure adesso le cose non sarebbero tutte rosa e fiori. Stando a quanto rivelato ieri da Deianira Marzano, i due sarebbero in crisi: “Posso dire che ho delle cose da riportare. Da persone vicino alla coppia, pare che le cose non vadano per niente bene. Lei si sarebbe annoiata di lui per varie cose che sanno loro ma sono in fase decisionale“. Una scelta importante per Luca… e Soraia è già in Passerella. cosa succederà? #GFVIP ... Leggi su biccy (Di mercoledì 12 aprile 2023) Nei tre mesi che ha trascorso nella casa del GF Vipha nominato centinaia di volte. Alla fine l’ex tronista ha deciso di abbandonare il reality di Alfonso Signorini proprio per ritornare tra le braccia della sua amata. Eppure adesso lenon sarebbero tutte rosa e fiori. Stando a quanto rivelato ieri da Deianira Marzano, i due sarebbero in: “Posso dire che ho delleda riportare. Da persone vicino alla coppia, pare che lenon vadano per niente. Lei si sarebbe annoiata di lui per varieche sanno loro ma sono in fase decisionale“. Una scelta importante per… eè già in Passerella.succederà? #GFVIP ...

