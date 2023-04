L'orso «assassino», tra leggi della natura e quelle dell'uomo (Di mercoledì 12 aprile 2023) Introduzione forzata, fiuto infallibile, trappole olfattive, eco-turismo, aumento spropositato, senso di pericolo. Ecco tutte le possibili tracce che gli esperti dovranno seguire per cercare di dare una spiegazione all’uccisione del 26enne runner Andrea Papi, assalito ed ucciso lungo un sentiero della Val di Sole, nel comune di Caldes, in Trentino. Gli esiti degli esami eseguiti presso i laboratori di analisi della “Fondazione Mach” di San Michele all’Adige hanno permesso di identificare l’orso bruno autore dell’aggressione mortale: si tratterebbe di una femmina, denominata JJ4 e identificata grazie al campione di tessuto cutaneo -pelo, praticamente- lasciato sul corpo della giovane vittima. Da quanto si apprende l’esemplare incriminato sarebbe dotato ... Leggi su panorama (Di mercoledì 12 aprile 2023) Introduzione forzata, fiuto infallibile, trappole olfattive, eco-turismo, aumento spropositato, senso di pericolo. Ecco tutte le possibili tracce che gli esperti dovranno seguire per cercare di dare una spiegazione all’uccisione del 26enne runner Andrea Papi, assalito ed ucciso lungo un sentieroVal di Sole, nel comune di Caldes, in Trentino. Gli esiti degli esami eseguiti presso i laboratori di analisi“Fondazione Mach” di San Michele all’Adige hanno permesso di identificare l’bruno autore’aggressione mortale: si tratterebbe di una femmina, denominata JJ4 e identificata grazie al campione di tessuto cutaneo -pelo, praticamente- lasciato sul corpogiovane vittima. Da quanto si apprende l’esemplare incriminato sarebbe dotato ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... NicolaPorro : 'L'uomo ha il diritto di difendersi'. E il post della ragazza del runner ucciso dall'#orso contro la Lucarelli è da… - Vecchia_Dentro_ : @AndreC198 Ma poi non ho capito: perché so cerca quell'orso specifico? Lo si abbatte per vendetta? Perché un orso f… - Danielesmr : RT @CucchiRiccardo: Ho sentito, con le mie orecchie, persino un conduttore radiofonico definirlo 'orso assassino'. Gli unici esseri viventi… - dina_rossi3 : RT @MarioAl31889026: Umanizzare un animale selvatico e dipingerlo come assassino è sbagliato. La vendetta è un sentimento umano, non animal… - BusiLoris : @ilfattoblog @fattoquotidiano Esisterebbe,come scrivono altre persone, la possibilità di tenere l'animale in cattiv… -