L' orsa Jj4 ha ucciso il runner Andrea Papi | l' animale aveva già aggredito altre due persone

E' stata l'orsa Jj4, nota anche come Gaia, a uccidere in trentino Andrea Papi, che stava correndo in un bosco. A confermarlo è la Procura della Repubblica di Trento, sulla base delle analisi genetiche

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TgrRaiTrentino : +++Ora è ufficiale: la procura conferma che ad uccidere Andrea Papi nei boschi di #Caldes è stata Jj4, orsa di 17 a… - Carlo_Asterix : RT @Carboniopensan1: L'orso è Jj4, orsa in realtà di 17 anni, aveva già aggredito due persone l'anno scorso, chiesto abbattimento poi annul… - sulsitodisimone : A uccidere il runner Andrea Papi è stata l'orsa Jj4 - Elis____18 : @Ehi_befree @fanpage Poi aggiungo una cosa per i soliti animalisti da tastiera che sono contro la rimozione di orsi… - Zpaul11 : RT @Carboniopensan1: @Agenzia_Ansa L'orso è Jj4, orsa in realtà di 17 anni, aveva già aggredito due persone l'anno scorso, chiesto abbattim… -