L’orsa che ha ucciso Andrea Papi doveva essere già fermata: due anni fa il Tar ne impedì la cattura accogliendo il ricorso degli animalisti (Di mercoledì 12 aprile 2023) L’orsa che ha ucciso Andrea Papi doveva essere già catturata ma due anni fa il Tar ne difese la libertà accogliendo il ricorso degli animalisti. Risale al 16 aprile del 2021 la doppia sentenza del Tribunale di Trento sulle ordinanze di cattura degli orsi M57 E JJ4, l’animale che lo scorso 5 aprile avrebbe aggredito il 35enne, trovato morto nei boschi sopra Caldes in Trentino. In più di 30 pagine il primo documento accoglieva il ricorso sull’ordinanza di cattura per JJ4, che nel giugno 2021 si era scontrata con due cacciatori usciti dal sentiero. La provincia di Trento aveva allora chiesto l’abbattimento, nonostante ... Leggi su open.online (Di mercoledì 12 aprile 2023)che hagiàta ma duefa il Tar ne difese la libertàil. Risale al 16 aprile del 2021 la doppia sentenza del Tribunale di Trento sulle ordinanze diorsi M57 E JJ4, l’animale che lo scorso 5 aprile avrebbe aggredito il 35enne, trovato morto nei boschi sopra Caldes in Trentino. In più di 30 pagine il primo documento accoglieva ilsull’ordinanza diper JJ4, che nel giugno 2021 si era scontrata con due cacciatori usciti dal sentiero. La provincia di Trento aveva allora chiesto l’abbattimento, nonostante ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Corriere : Runner morto in Trentino, l'orsa che ha aggredito Andrea è Jj4: nel 2020 aveva già ferito due persone - ilriformista : Si chiama Jj4 (o Gaia) l’orsa di 17 anni che ha ucciso il runner Andrea Papi in Trentino: era stata protagonista di… - giubileif : La morte di Andrea Papi in Trentino, che era uscito di casa per andare a correre e non ha colpe, si poteva evitare.… - a_little__life : RT @glfelicetti: ++ LAV ha trovato un luogo sicuro dove portare Jj4 ed evitarle così l’uccisione. Si tratta di un rifugio che si è già reso… - enrica_emme : RT @glfelicetti: ++ LAV ha trovato un luogo sicuro dove portare Jj4 ed evitarle così l’uccisione. Si tratta di un rifugio che si è già reso… -

Runner Trentino, 'Jj4' l'orsa che lo ha ucciso: aveva già colpito due anni fa L'orsa che ha ucciso Andrea Papi è Jj4: aveva già aggredito due persone nel 2022, ma il Tar ne respinse la cattura Jj4 è stata identificata come l'orsa responsabile dell'uccisione del runner trentino ... Sagra del Carciofo a Ladispoli: cambiano i percorsi di alcune linee bus In vista dell'evento si informano i cittadini che dal 14 al 16 ...- Via Aurelia - Marina di San Nicola - Via Orione - Piazza Orsa ...- Stazione FS Ladispoli (capolinea) LINEA 29 (Parte 10 minuti dopo l'... Ad aggredire l'ex studente Unife è stata l'orsa JJ4. Arriva la conferma dalla Procura ... riuscendo così a rilevare che il genotipo identificato dal campione di dna prelevato era attribuibile a JJ4. L'orsa JJ4 è al momento fuori dai radar in quanto il suo collare, dotato di Gps, risulta ... ha ucciso Andrea Papi è Jj4: aveva già aggredito due persone nel 2022, ma il Tar ne respinse la cattura Jj4 è stata identificata comeresponsabile dell'uccisione del runner trentino ...In vista dell'evento si informano i cittadinidal 14 al 16 ...- Via Aurelia - Marina di San Nicola - Via Orione - Piazza...- Stazione FS Ladispoli (capolinea) LINEA 29 (Parte 10 minuti dopo'...... riuscendo così a rilevareil genotipo identificato dal campione di dna prelevato era attribuibile a JJ4.JJ4 è al momento fuori dai radar in quanto il suo collare, dotato di Gps, risulta ... L'orso che ha ucciso Andrea Papi è JJ4, tre anni fa aggredì due ... QUOTIDIANO NAZIONALE