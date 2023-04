Lorella Cuccarini manda in crisi Arisa e Wax: “Lei si contraddice” (Di mercoledì 12 aprile 2023) Un guanto di sfida davvero tosto quello lanciato da Lorella Cuccarini contro i due cantanti di Arisa. La professoressa di canto di Amici ha chiesto ad Angelina e Cricca di cantare sulle note di Against All Odds di Mariah Carey e sfidare Wax e Federica. “La produzione di Amici permette ai professori di schierare i duetti. Il regolamento del programma non sancisce limiti a riguardo e questo non è un caso. Nella musica i duetti sono fondamentali. Non c’è artista italiano o internazionale che almeno una volta non abbia duettato. Singoli e album sono pieni di featuring e al Festival di Sanremo c’è addirittura una serata dei duetti. Per voi ragazzi poter duettare in tv al sabato sera è un’opportunità da cogliere al volo e un esercizio di cui essere grati. Non tutte le voci riescono spalmarsi insieme e a creare una magia. Propongo un guanto ... Leggi su biccy (Di mercoledì 12 aprile 2023) Un guanto di sfida davvero tosto quello lanciato dacontro i due cantanti di. La professoressa di canto di Amici ha chiesto ad Angelina e Cricca di cantare sulle note di Against All Odds di Mariah Carey e sfidare Wax e Federica. “La produzione di Amici permette ai professori di schierare i duetti. Il regolamento del programma non sancisce limiti a riguardo e questo non è un caso. Nella musica i duetti sono fondamentali. Non c’è artista italiano o internazionale che almeno una volta non abbia duettato. Singoli e album sono pieni di featuring e al Festival di Sanremo c’è addirittura una serata dei duetti. Per voi ragazzi poter duettare in tv al sabato sera è un’opportunità da cogliere al volo e un esercizio di cui essere grati. Non tutte le voci riescono spalmarsi insieme e a creare una magia. Propongo un guanto ...

