“Lorella Cuccarini al pronto soccorso”: la notizia preoccupa ma è una bufala (Di mercoledì 12 aprile 2023) “Lorella Cuccarini finisce al pronto soccorso d’urgenza per un’amnesia improvvisa e totale durante lo spettacolo”, questa è la notizia che sta circolando sul web. I fan sono già in fibrillazione, temono per la salute della showgirl, grande protagonista di Amici. E invece… Invece si tratta dell’ennesima bufala, un titolone attira click che nasconde una fake news. La fake news su Lorella Cuccarini O meglio. Lorella Cuccarini al pronto soccorso ci è finita veramente, ma si tratta di una storia di tanti anni fa che lei stessa ha più volte raccontato in diverse interviste e che oggi è stata trasformata in una corsa urgente al pronto soccorso per un’amnesia ... Leggi su dilei (Di mercoledì 12 aprile 2023) “finisce ald’urgenza per un’amnesia improvvisa e totale durante lo spettacolo”, questa è lache sta circolando sul web. I fan sono già in fibrillazione, temono per la salute della showgirl, grande protagonista di Amici. E invece… Invece si tratta dell’ennesima, un titolone attira click che nasconde una fake news. La fake news suO meglio.alci è finita veramente, ma si tratta di una storia di tanti anni fa che lei stessa ha più volte raccontato in diverse interviste e che oggi è stata trasformata in una corsa urgente alper un’amnesia ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... WittyTV : Il momento che tutti stavamo aspettanto, alzate il volume della TV e scatenatevi insieme Lorella Cuccarini ed Emanu… - RadioDueLaghi : In questa fase di Amici 22 la strategia è fondamentale e Lorella Cuccarini ha lanciato ad Arisa un guanto di sfida… - andreastoolbox : Lorella Cuccarini manda in crisi Arisa e Wax: “Lei si contraddice” #Cuccarini #Lorella #manda #crisi #in ??????? - strac_ciatella : RT @r3dbikiki: lorella cuccarini non ha mai schierato angelina da sola con un guanto ma decide di farlo in duetto con cricca come se non ne… - infoitcultura : Amici, Arisa attacca Lorella Cuccarini: 'La maestra...' -