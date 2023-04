Loredana Bertè | grandi novità | cosa accadrà il 14 aprile

Leggi su 361magazine

(Di mercoledì 12 aprile 2023)sorprese per i fan di: eccoarriverà sul mercato discografico nei prossimi giorni Il 14sarà una data storica per tutti i fan di. Usciranno infatti in digitale una serie di pubblicazioni di una delle più importanti ed amate artiste del nostro Paese: “RELOADED SPAZIALE”: una selezione di 15 successi dell’artista, per la prima volta in versione Dolby Atmos; “LORINEDITA 2.0”: una raccolta di 7 canzoni inedite; “REMASTERED 2022”: i suoi primi 8 album con alcune rarità, più un singolo, totalmente rimasterizzati. Sarà in questo modo possibile apprezzare caratteristiche rimaste in ombra di canzoni intramontabili, e anche di perle nascoste, che fanno parte del nostro patrimonio musicale, e rivivere la storia di un’artista e ...