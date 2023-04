L’ordoliberalismo e l’approccio tedesco alla politica economica Il libro di Mesini

Leggi su formiche

(Di mercoledì 12 aprile 2023)è una corrente di pensiero specificamente tedesca che costituisce una sintesi teorica ecapace di interagire in maniera costruttiva con le classi dirigenti tedesche, di incorporarne aspirazioni ed elementi di lungo corso, di adattarsi ed evolvere al mutare degli scenari politici, fornendo di volta in volta risposte contingenti alle sfide fronteggiate dGermania. Lungi dall’essere il frutto di una scuola monolitica,fu il prodotto polifonico dell’impegno accademico e politico di diversi intellettuali tedeschi. Il termine ordoliberalismo venne coniato nel 1950 – al termine delle vicende al centro di questo volume – per designare la specifica variante tedesca del pensiero neoliberale. A ispirare il neologismo fu il nome della rivista “Ordo” fondata pochi anni prima da ...